118 ألف متر حظائر عشوائية

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية بنطاق بلدية بريمان تمكنت من رصد وإزالة 9 مواقع على مساحة 98 ألف مترًا مربعًا، تمارس أنشطة تدوير النفايات والسكراب بدون تراخيص نظامية، بالإضافة إلى 4 مواقع لحظائر أغنام عشوائية، مبينة أن جهود الرقابة في نطاق بلدية الجنوب أسفرت عن رصد 20 موقعًا مخالفًا بمساحة 20 ألف متر مربع، شملت خيامًا وحظائر للأغنام والمواشي.
وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية لمنع المخالفات ومعالجة الظواهر السلبية بكل أشكالها، عبر الجولات الرقابية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.
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