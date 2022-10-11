118 ألف متر حظائر عشوائية

رصدت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية 33 موقعًا عشوائيًا بنطاق بلديتي بريمان والجنوب، تمثلت في أنشطة تدوير النفايات والسكراب وحظائر الأغنام، على مساحة 118 ألف مترًا مربعًا، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري والحد من المخالفات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية بنطاق بلدية بريمان تمكنت من رصد وإزالة 9 مواقع على مساحة 98 ألف مترًا مربعًا، تمارس أنشطة تدوير النفايات والسكراب بدون تراخيص نظامية، بالإضافة إلى 4 مواقع لحظائر أغنام عشوائية، مبينة أن جهود الرقابة في نطاق بلدية الجنوب أسفرت عن رصد 20 موقعًا مخالفًا بمساحة 20 ألف متر مربع، شملت خيامًا وحظائر للأغنام والمواشي.

وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية لمنع المخالفات ومعالجة الظواهر السلبية بكل أشكالها، عبر الجولات الرقابية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.