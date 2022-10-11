بعد تحمل الدولة لتكاليف التأشيرات.. تعرف على ضوابط دخول حاملي بطاقة هيّا للسعودية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية - الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية - التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة، لحاملي بطاقة المشجع «هيّا» الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022.

وبناء على طلب من السلطات القطرية، سيتعين على جميع المشجعين المحليين والدوليين الذين يعتزمون حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، تقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا الرقمية، وهي بمثابة تصريح لدخول دولة قطر والاستادات «إلى جانب تذكرة المباراة الخاصة بهم».

وسيحتاج جميع المشجعين الدوليين إلى تأكيد مخططات إقامتهم للحصول على الموافقة النهائية، على طلب بطاقة هيّا الرقمية.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في 25 أغسطس الماضي، عن ترحيب المملكة بجميع حاملي بطاقة «هيّا» لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستقام في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ضوابط تأشيرة هيّا

- الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الموحدة للتأشيرات.

- السماح لحاملي بطاقة مشجع «هيّا» بدخول المملكة، قبل انطلاق بطولة كأس العالم بـ10 أيام.

- يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوما.

- يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول والخروج خلال مدة صلاحية التأشيرة.

- لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.

- يشترط الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.