25 كلية تقنية ومعهد تقدم برامج بمعايير دولية

وأوضحت نائبة المحافظ للتخطيط ريم المقبل أثناء مشاركة المؤسسة كشريك حكومي في المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية، المتزامن مع المؤتمر العربي الرابع 2022، أن نشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية أصبحت مطلباً ضرورياً، لذا عملت المؤسسة على التقيد باللوائح الصادرة من الجهات المعنية وأهمها «لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات»، والتي شددت على تنفيذ هذه اللوائح والتأكد من تطبيق نصوصها وموادها بكل دقة، على كافة الجهات الحكومية والأهلية، في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المعطاة لها، والمؤسسة تؤكد على جميع المنشآت والأفراد التقيد باللوائح والأنظمة التي تضمن سلامة الجميع.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم برامج تدريبية متخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية لمن هم على رأس العمل في الجهات الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص، حيث تعتبر جميع البرامج متوافقة مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية، وتغطي عدداً من اختصاصات الصحة والسلامة منها (السلامة الصناعية - الكيميائية - الكهربائية - الاستجابة للحرائق.. و غيرها)، فقد قدمت المؤسسة هذه البرامج لـ 24 جهة حكومية وخاصة استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة في هذه الجهات.
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