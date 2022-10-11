شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعرض لضربة قوية ضد العدالة وجارسيا في مأزق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا ضد العدالة المقامة حاليًا بدوري روشن السعودي، ضربة قوية للعالمي.

وتقام مباراة النصر ضد العدالة، في الوقت الحالي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الغنام يتعرض للإصابة خلال مواجهة العدالة



وسقط سلطان الغنام ظهير أيمن العالمي على أرضية الملعب، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال اللقاء، المقام على ملعب مرسول بارك، ليغادر المباراة دون استكمالها.

ومن المنتظر خضوع سلطان الغنام لفحوصات طبية دقيقة في الساعات القادمة لتحديد التشخيص الطبي للإصابة وسط حالة من القلق لجماهير العالمي كونه من العناصر الهامة التي يتم الاعتماد عليها.



جارسيا يخشى غياب الغنام فترة طويلة عن النصر



ويخشى رودي جارسيا من غياب الظهير الأيمن سلطان الغنام عن الفريق بسبب الحاجة الكبيرة لخدماته بالإضافة إلى عدم وجود البديل المناسب لسد غيابه في حال كانت الإصابة خطيرة.

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز ضد العدالة في مباراة الليلة، من أجل التقدم نحو المنافسة على الصدارة.