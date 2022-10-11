شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل أمام ضمك.. اتحاد جدة يفشل في فك عقدة تاريخية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني في فخ التعادل الإيجابي ضد ضمك بهدف لكل فريق بدوري روشن السعودي.



ضمك يخطف نقطة من أنياب اتحاد جدة بدوري روشن



وأقيمت المباراة على ملعب المحالة بمدينة أبها ضمن المرحلة السابعة من دوري روشن، حيث سجل للاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45+1، وتعادل لضمك دوراتي في الدقيقة 67 من اللقاء.

بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ضمك رصيده إلى 12 في المركز السابع بجدول الترتيب.

وفشل اتحاد جدة، في كسر عقدة ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة، بعد التعادل حيث واصل سقوطه أمام ضمك على هذا الملعب.

وتقابل الفريقان على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة، 3 مرات، بواقع خسارة لاتحاد جدة والتعادل في مباراتين.



اتحاد جدة يواصل السقوط على ملعب المحالة

وبدأت المواجهات بفوز ضمك 2-1 على اتحاد جدة في الدور الأول بالدوري موسم 2019-2020، قبل التعادل 1-1 في إياب الدوري موسم 2020-2021، وذهاب موسم 2021-2022.

وخلال عهد دوري المحترفين، تواجه الفريقان 6 مرات، بواقع انتصارين لكل منهما، وحضر التعادل في مناسبتين، وتعادل اتحاد جدة ذهابا الموسم الماضي في المحالة، قبل الفوز 2-1 في الجوهرة المشعة.