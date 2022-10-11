“المناعي” يُعلن تشكيل “العدالة” لمباراة “النصر”

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أعلن نادي العدالة، يوسف المناعي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره النصر ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق العدالة كالتالي: ميلان ميباتوفيتش، فواز الطريس، مارتن أنقا، محمد العوفي، ميكانيل دايريستام، عبدالرحمن الحريب، أديسون فيليب، كريستوفر جونزاليس، عارف آل حيدر، ريناردو لينيس، لاوتارو بالاسيوس.
وجاءت دكة احتياط الفتح كالتالي: حسين النطار، فهد الحربي، عبدالعزيز الدوسري، محمد أبوعبد، ناصر العبدلي، حسن الحبيب، علي العامري، مرتضى البريه، عبدالله حضريتي.
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Source akhbaar24
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