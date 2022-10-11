ضمك يفرض التعادل على الاتحاد ويقدم هدية ثمينة للشباب (فيديو وصور)

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فرض نادي ضمك نتيجة التعادل الجابي على ضيفه الاتحاد، بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وبدأ نادي الاتحاد المباراة بضغط هجومي عن طريق الثلاثي، إيغور كورنادو وعبد الرزاق حمدالله ورومارينيو.

وحرمت العارضة محترف نادي الاتحاد، رومارينيو من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 32 بعد هجمة منظمة.

وسجل مهاجم نادي الاتحاد، المغربي حمدالله هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة (45+1) من رأسية سكنت شباك ضمك.

مع بداية الشوط الثاني واصل نادي الاتحاد ضغطه على مرمى ضمك، وحصل كورنادو على مخالفة قريبة من منطقة جزاء ضمك لكن تسديدته مرت بجوار مرمى مصطفى زغبة.

وحصل حارس ضمك مصطفى زغبة على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة عند الدقيقة “61”.

ونجح برونو دوراتي في تسجبل هدف التعادل لنادي ضمك عند الدقيقة “67” بعد عرضية هلال عربي سوداني.

ودفع مدرب الاتحاد نونو سانتو بالثنائي، محمد الصيعري وعوض الناشري بدلًا من مروان الصحفي وبرونو هنريكي.

وحصل عبد الإله الشمري لاعب ضمك على بطاقة صفراء عند الدقيقة 85 وسط هجوم مكثف لنادي الاتحاد.

ونجح حارس مرمى ضمك مصطفى زغبة ودفاع فريقه في الحفاظ على نتيجة التعادل حتى نهاية المباراة.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف الشباب صاحب 19 نقطة، فيما رفع ضمك رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع.

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Source akhbaar24

