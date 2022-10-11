الحملة التسويقية لموسم الرياض على تويتر هي الأكبر في تاريخ المنصة

︎ . المناطق_الرياض نجح موسم الرياض في جعل حملته التسويقية على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” الأكبر من نوعها على مستوى المنصة خلال موسم الرياض 2021 الماضي، إذ وصلت مرات ظهوره 315 مليون مرة، فيما وصلت تفاعلاته لنحو مليوني تفاعل، وتجاوزت مبيعات تذاكره عبر المنصة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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