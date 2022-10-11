تعاطى مادة مهلوسة.. مسافر يعتدي على طاقم طائرة أمريكية

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اعتدى مسافر على طاقم طائرة أمريكية، متجهة من مطار ميامي بولاية فلوريدا إلى مطار واشنطن دالاس بولاية تكساس.

وألقي القبض على شيروي لوجان سيفيلا، عند هبوط الطائرة بمدينة دالاس، وتم نقله إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث يواجه تهمة عرقلة أفراد طاقم الطائرة والاعتداء على اثنين منهما.

وعند التحقيق معه، كشف سيفيلا أنه تعاطى السيلوسيبين (مادة كيميائية مهلوسة موجودة في فطر معين)، قبل الصعود على متن الطائرة، وفقا لـ”سي إن إن عربية”.

وأوضحت شهادة من وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن المتهم تجوّل بأنحاء الطائرة، وصفّق بصوت عالٍ قرب قمرة القيادة، وصاح بعبارات نابية، كما حاول فتح باب حمام الطائرة وهو مغلق وبداخله أحد الركاب، وكسر قطعة بلاستيكية بباب الحمام.

ووفق الشهادة التي قُدّمت في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية بولاية فيرجينيا، استلقى سيفيلا على أرض الطائرة، وهاجم أحد أفراد الطاقم بعدما طلب منه الجلوس في مقعده، وقام بلي ذراع فرد آخر، إلى أن تم كبح جماحه بواسطة الركاب ومضيفو الرحلة وضابط إنفاذ القانون.

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Source almnatiq

