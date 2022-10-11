أبوبكر يقود تشكيل النصر أمام العدالة

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أعلن المدير الفني لفريق النصر، رودري غارسيا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره العدالة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.

وسيبدأ النصر المباراة بتشكيل مكوّن من: دافيد أوسبينا، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، لويز جوستافو، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، أيمن يحيى، أندرسون تاليسكا، فينسنت أبوبكر.

وجاءت دكة بدلاء النصر للمباراة كالتالي: أمين بخاري، عبدالله مادو، محمد فتيل، منصور الشمري، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران.



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Source akhbaar24

