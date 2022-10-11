الأمن العام يستعرض الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها (فيديو)

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استعرض الأمن العام اليوم (الثلاثاء) الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مختلف المناطق.

وكشف عن القبض على مقيم من الجنسية التشادية في أحد رفيدة تورط في نقل 6 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و3 مقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية اليمنية انتحلوا صفة غير صحيحة وسرقوا معدات وتجهيزات تشغيلية وفنية من إحدى الشركات في الرياض.

وأكد الإطاحة بـ4 مواطنين في صبيا عثر بحوزتهم على أكثر من 9.8 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي مخبأ داخل مركبتهم، إلى جانب ثلاثة آخرين في مكة المكرمة عثر بحوزتهم على أكثر من 2.2 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي مخبأ داخل مركبتهم.

وأشار إلى ضبط مقيمين من الجنسية اليمنية في جدة تورطا في جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، حيث عثر بحوزتهم على نحو 584 ألف ريال.



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Source akhbaar24

