هل المشي حافياً يسبب الجلطة؟ «استشاري» يجيب

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المناطق_الرياض
أكد د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات، أن المشي حافياً على السيراميك لا يسبب الجلطة، كما ظهر في مقطع فيديو متداول.
وأضاف الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن البعض يتداول مقطع فيديو يزعم أن المشي حافيا على السيراميك سبب جلطة، وهذا غير صحيح”.
وتابع الخضيري “لا يوجد أي ربط علمي أو طبي بين المشي حافيا، والإصابة بالجلطة، ولكن المشي حافيا على السيراميك البارد قد يكون له أضراراً بسيطة كالبرد وأحد أنواع الحساسية وما يشبه الروماتيزم في أعراضه”.
وتابع د. فهد الخضيري أن المشي حافيا قد يسبب حالة من عدم الارتياح من برودة القدمين لكن ليس جلطة.
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Source almnatiq
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