“غرابان” يقود هجوم “الأهلي” أمام “نجران”

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أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره نجران ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الربيعي، علي مجرششي، باستوس، فهد الحمد، عبدالباسط هادي. خط الوسط: إياد مدني، زياد الجهني، هشام فايق. خط الهجوم: هيثم عسيري، لويس غرابان، عبدالله مقرن.



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Source akhbaar24

