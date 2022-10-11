أمير المدينة المنورة يقلّد قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة رتبته الجديدة

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المناطق_واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة حسين الخضير، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ سمو أمير المنطقة، العميد الخضير بهذه المناسبة، متمنياً له المزيد من النجاحات في أداء مهام عمله لخدمة الوطن وإنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط المخالفين لتحقيق الالتزام البيئي لدى الجميع.

من جهته، أعرب العميد الخضير، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، مثمناً دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لقوة الأمن البيئي على مستوى المنطقة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقهم في خدمة الدين والمليك والوطن .

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Source almnatiq

