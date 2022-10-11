“الزكاة والضريبة”: 229 منشأة تجارية استفادت من مزايا “أولوية”

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن استفادة 229 منشأة تجارية من مزايا برنامج “أولوية” المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي، والمزايا المقدمة من البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل.

وبينت أن أبرز أوجه الاستفادة جاءت من تخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، ومنح أولوية في جميع الإجراءات الجمركية، مع إمكانية فسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة، إضافةً إلى تخصيص مدير حساب خاص من الهيئة لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم، والاستفادة أيضًا من من المزايا المقدمة من البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل.

وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها في المنشأة للانضمام للبرنامج، تتمثل في الالتزام بمتطلبات الهيئة، وعدم وجود مخالفات جمركية أو غير جمركية خلال 3 سنوات سابقة، مع أهمية توفر نظام مناسب لحفظ السجلات والمستندات إلكترونيًا لدى المنشأة، ووجود ملاءة مالية للمنشأة التجارية الرئيسة ومنشآتها التابعة لها.

وأضافت أن الشروط تتضمن وجود سياسة وإجراءات محددة وواضحة لدى المنشأة لتطبيق المعايير الأمنية فيما يخص الإرساليات -الحاويات- ووسائل النقل والمنشآت التجارية والمستودعات والمصانع التابع للمنشأة، ووجود سياسة للتعليم والتدريب والتوعية المستمرة للموظفين فيما يخص الوعي بمعايير الالتزام الأمنية.



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Source akhbaar24

