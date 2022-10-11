“هيئة الأزياء” تطلق النسخة الثانية من برنامج “100 براند سعودي” مدعماً بتصنيفات جديدة

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أطلقت هيئة الأزياء، اليوم الثلاثاء، النسخة الثانية من البرنامج الإرشادي “100 براند سعودي”، والتي ستشهد اختيار عدد من مصممي الأزياء والعلامات التجارية الفاخرة المتخصصة في عالم الأزياء لدعم وتطوير أعمالهم .

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بالبرنامج إلى التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني للبرنامج، على أن يغلق باب التسجيل يوم الأحد 16 أكتوبر .

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: “سنعمل من خلال 100 براند سعودي على دعم العلامات التجارية، وتطويرها، وتكليف أفضل الخبراء للعمل معهم، ولدينا توسع لهذا العام من خلال إضافة العطور وتصميم الأحذية؛ لتشمل عدداً أكبر من العلامات التجارية “.

وأضاف أنه ستتم مشاركة خطة البرنامج مع المشاركين بعد الفرز الأولي، والمقابلات الشخصية، مؤكدًا تطلعه لنجاحات أكثر في المستقبل تسهم في وصول الإبداع السعودي لأعلى المستويات في عالم الأزياء.

وتعمل الهيئة على فرز المتقدمين بعد انتهاء مرحلة التسجيل، ومن ثم تحضير العلامات التجارية لمرحلة المقابلات الشخصية مع الخبراء، قبل أن يبدأ البرنامج في تقديم حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية لمدة عام، كما أضافت الهيئة للنسخة الحالية من البرنامج تصنيفات جديدة؛ والتي تنضم إلى التصنيفات السابقة، وتشمل أزياء الزفاف، وديمي كوتور، والملابس الجاهزة، والمجوهرات، والحقائب وغيرها.

ويبدأ البرنامج من نموذج عمل العلامة التجارية وهويتها إلى التدريب والتوجيه وتقديم استشارات لتطوير المنتجات، بهدف تطوير عدة جوانب تشمل العلامة التجارية، إستراتيجية أداء المبيعات والتسويق، وإستراتيجية المشاركات في المعارض الدولية، وإستراتيجية التواصل والعلاقات العامة، والتنبؤ باتجاهات الصناعة، والابتكار والتكنولوجيا .



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Source akhbaar24

