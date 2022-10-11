أمير الباحة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين “إكرام”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتب، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين “إكرام” الدكتور سعيد بن سعد المرطان وعدد من أعضاء مجلس الادارة.

واطلع سموه في بداية اللقاء على مشروع منتجع إكرام الوطني التابع للجمعية الخيرية لإكرام المسنين “إكرام” ، الذي يعد أول منتجع للمسنين على مستوى المملكة.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين “إكرام” الدكتور سعيد بن سعد المرطان عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة لرعايته لهذا الحدث الذي يدخل السعادة على قلوب المسنين وأبناء المنطقة، مؤكداً أن هذه الرعاية وهذا الاهتمام ليست بمستغرب على سموه الكريم الذي يقدم الدعم المتواصل في كل ما يخدم المنطقة بشكل عام وأنشطة الجمعيات الخيرية بشكل خاص.

يذكر أن مشروع إكرام سيقدم خدمة الإيواء لمن لا عائل لهم من كبار السن كضيافة مؤقتة أو دائمة فضلاً عن جميع الفئات من كبار السن ليعيشوا حياة كريمة هادئة هانئة حيث يأتي ضمن هدف الجمعية لتوفير حياة كريمة لكبار السن رجالًا ونساء.

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Source almnatiq

