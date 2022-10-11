︎ . المناطق_الرياض أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قراراً بتوطين قطاع ومهن الاستشارات. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تنص على “أصدرنا اليوم قراراً بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، و هيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق “هدف”؛ لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر وزير “الموارد البشرية” يصدر قراراً بتوطين قطاع ومهن الاستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.