بايرن ميونيخ يخسر خدمات نوير في دوري أبطال أوروبا

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يفقد نادي بارين ميونيخ خدمات حارسه المخضرم، الألماني مانويل نوير خلال مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي. وسيغيب مانويل نوير بحسب صحيفة “بيلد” عن صفوف بايرن ميونيخ خلال مواجهة فيكتوريا بلزن بسبب معاناته من مشاكل في الكتف. ويلعب بايرن ضد بلزن، غدا الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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