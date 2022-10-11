شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مفاجئ من نجم الشباب على التعادل ضد الهلال بديربي الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على تعادل فريقه ضد الهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشباب يتعادل ضد الهلال إيجابيًا بديربي الرياض

وكان الشباب تعادل ضد الهلال، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس، في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وأكد فواز الصقور لاعب الشباب، أن التعادل الذي حققه فريقه ضد الزعيم، أفضل من لا شيء، معتبرًا النقطة ضد منافسه المباشر أفضل من السقوط بالهزيمة.

وتابع الصقور خلال تصريحات لقنوات SSC: "الحمد لله على كل حال، دخلنا المباراة أمام الهلال ونحن عازمون على تحقيق الفوز واستكمال سلسلة الانتصارات، وحاولنا تقديم ما لدينا، لكن في النهاية نقطة أفضل من الخسارة".



نجم الشباب يمتدح النقطة أمام الهلال

وأضاف: "لعبنا على تكتيك المدرب مورينو، باستغلال نقاط ضعف الخصم، لكن التعادل كان حاسما، ونقطة أفضل من لا شيء، ونعد الجماهير الشبابية بأن القادم أجمل وأفضل إن شاء الله".

واختم نجم فريق الليوث: "نحن كفريق نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأي لاعب يتواجد يقدم الأفضل ويصنع الفارق".



ترتيب الفريقين في دوري روشن السعودي

ورفع الشباب بقيادة الإسباني فنسينتي مورينو المدير الفني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الرابع.