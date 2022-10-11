شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يكشف السر وراء تراجع نتائج فريقه وطريقة معالجتها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سر تراجع مستوى فريقه وفقدانه النقاط خلال منافسات دوري روشن السعودي.



الهلال يواصل نزيف النقاط في دوري روشن

وكان الهلال واصل نزيف النقاط، بعد التعادل ضد الشباب بهدف لكل فريق بديربي الرياض، في المباراة التي أقيمت مساء أمس لحساب الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

وأكد عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال، أن فريقه يعاني من الغيابات الكثيرة في الخط الأمامي، وهو ما يؤثر على الفرص بالمباريات.

وتابع المعيوف خلال تصريحات لقنوات "SSC السعودية" عقب ديربي الرياض: "الحمد لله، وفقنا في الشوط الأول، وسجلنا هدفا وكنا أفضل، وفي الشوط الثاني أهدرنا عدة فرص للتسجيل، بجانب ضربة جزاء تصدى لها حارس الشباب الذي قدم مباراة كبيرة أمامنا، وبإذن الله نعود لسكة الانتصارات في المباراة المقبلة".



المعيوف يعلن سبب تراجع مستوى الهلال



وأضاف: "نعاني من نقص كبير حاليًا خصوصًا مع الغيابات الكثيرة في الخط الأمامي، وهذا أثر على مستوى الفريق وتسبب في نزيف النقاط، وبإذن الله يتعافون ويعودون بالسلامة، وقادرون على التعويض والعودة بقوة، لا يزال الدوري في بدايته".

واختتم: "من يلعبون حاليا بالفريق فيهم الخير والبركة ويقدمون ما عليهم لكن أغلبهم بعيدون عن جو المباريات، والدوري لا يزال طويلًا، ومشكلتنا تكمن في أن إصاباتنا كثيرة في هذه الفترة ونتمنى أن أي أحد من المصابين يعود في المباراة المقبلة".