شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يقع في حيرة داخل اتحاد جدة قبل مواجهة ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، دخل في حيرة شديدة قبل مواجهة ضمك بدوري روشن السعودي.



موعد مباراة اتحاد جدة ضد ضمك بدوري روشن



ومن المقرر أن يلتقي العميد نظيره ضمك، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير، أن المدرب البرتغالي، قرر تأجيل اختيار المحترف السابع ضمن التشكيل الأساسي لمواجهة ضمك اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة.

وتابعت: "سانتو قرر اصطحاب جميع الأجانب في رحلة الفريق المغادرة لمدينة أبها، حيث سيحدد الأجنبي السابع في الاجتماع الذي يسبق المباراة".

سانتو يفاضل بين رومارينهو وكوستا لمشاركة أحدهم

وأضافت: "المدير الفني لم يستقر على المحترف الأخير، حيث يفاضل بين البرازيلي رومارينهو، والعائد من الإصابة البرتغالي هيلدر كوستا، لاختيار أحدهما في التشكيل الأساسي".

ومن المقرر أن يستعيد الفريق خدمات المصري طارق حامد، بعد انتهاء إيقافه بسبب إبعاده بالبطاقة الحمراء، في مواجهة النصر بالجولة الخامسة.

وكان الفريق قد أدى مرانه الأخير عصر أمس على ملعب النادي، قبل أن يغادر إلى أبها مساء أمس، حيث من المتوقع أن يكون تشكيل الفريق ضد ضمك كالآتي:



حراسة المرمى: جروهي.

الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي.

الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، كورنادو، عوض الناشري، رومارينهو (كوستا).

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.