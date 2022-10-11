شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز يقع في رقم سلبي مع الهلال لم يتحقق من قبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعيش الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أوقاتًا عصيبة داخل الزعيم خلال منافسات الموسم الجاري.

الهلال يحقق تعادل مخيب ضد الشباب في ديربي الرياض



وكان الفريق بقيادة رامون دياز، حقق تعادل مخيب، ضد الشباب متصدر ترتيب الدوري، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس، في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وأفادت تقارير صحفية، أن التعادل الذي حققه الهلال، جعل رامون دياز، يقع في رقم سلبي خلال تواجده في الفريق في كل ولاياته، بعدما فشل في تحقيق الانتصار لثالث مباراة على التوالي بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الهلال بدأ السقوط بالخسارة ضد التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد بالجولة الخامسة، قبل أن يتعادل ضد الاتفاق بالجولة السادسة والشباب بالجولة السابعة.



دياز يحقق رقم سلبي لأول مرة مع الهلال

وأضافت التقارير: "هذه المرة هي الأولى التي يتعثر فيها دياز في ثلاث مباريات متتالية في الدوري، في كل تجاربه رفقة الفريق السعودي، علما أنه تعثر بنفس عدد المباريات في 3 مناسبات أخرى، لكن في بطولات مختلفة الدوري ودوري الأبطال والكأس".

واختتمت: "دياز لم يسبق له مع لهلال عن الفوز في 4 مباريات متتالية، لتبقى مواجهة الفريق المقبلة أمام الطائي بالدوري، السبت المقبل، فارقة في مسيرة المدرب الأرجنتيني".