“السعودية لإعادة التمويل” تضاعف برنامجها للصكوك المحلية إلى 20 مليار ريال

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أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مضاعفة برنامجها للصكوك المحلية والمدعومة بضمانات حكومية من قبل وزارة المالية إلى 20 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أنها استكملت بنجاح شريحتها الخامسة في عملية إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات ريال، إذ يأتي ذلك استمراراً لنجاح الشركة في طرح صكوك محلية بقيمة 10 مليارات ريال سعودي خلال الــ 12 شهرا الماضية، والتي تم توفيرها بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام.

وأبانت أن استكمال الشريحة الخامسة التي تم توزيعها على المؤسسات الاستثمارية بقيمة 3 مليارات ريال جاء في إطار برنامج إصدار الصكوك بمعدل ربح ثابت يمتد إلى عشرة أعوام، حيث حقق الاكتتاب طلباً عالياً على العرض وزيادة في نسبة التغطية بلغت 1.27 مرة بمعدل ربح ثابت ومدة استحقاق تصل إلى عشرة أعوام رغم تقلبات السوق.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، إن نجاح استكمال برنامج الصكوك المحلية رغم ظروف السوق المتقلبة، يؤكد ثقة المستثمرين الكبيرة بنموذج أعمال الشركة وبسوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي، وذلك بعد تجاوز حد الاكتتاب في مختلف الشرائح ضمن السلسلة الأولى.



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Source akhbaar24

