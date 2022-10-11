موانئ المملكة تُسجل ارتفاعاً في مناولة الحاويات بنسبة 9.20% خلال سبتمبر

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سجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد حاويات المناولة خلال شهر سبتمبر لعام 2022م بنسبة زيادة بلغت 9.20% لتصل إلى 657.4 ألف حاوية مقابل 602 ألف حاوية خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت حاويات المناولة الصادرة أكثر من 266.6 ألف حاوية بزيادة 12.48% عن شهر سبتمبر لعام 2021م الذي حقق 218.5 ألف حاوية.

وشهدت الحاويات الواردة ارتفاعاً نسبته 6.74% لتصل إلى 203 آلاف حاوية مقابل 188 ألف حاوية في العام الماضي، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً نسبته 8.59% لتصل إلى 271 ألف حاوية مقابل 250 ألف حاوية في الفترة المماثلة من عام 2021م.

وتأتي تلك الارتفاعات نتيجة للمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بهدف تطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية.

وتبعاً لاستقرار أسعار الشحن وعودتها إلى مسارها التصحيحي؛ حققت البضائع المناولة في سبتمبر لعام 2022م ارتفاعاً نسبته 3.20% لتصل إلى 25.6 مليون طن مقابل 24.8 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى ذات النحو، شهدت الموانئ السعودية نشاطاً في الحركة الملاحية، حيث سجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 20.08% لتصل إلى 1256 سفينة مقابل 1046 سفينة في شهر سبتمبر 2021م، وحققت السيارات الواردة ارتفاعاً لتصل إلى 69.3 ألف سيارة بزيادة 22.35% عن الشهر المقابل لعام 2021 الذي سجل 56.6 ألف سيارة.

وفي سبيل تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية، بلغت أطنان المواد الغذائية 2.1 مليون طن بزيادة 20.80% مقارنة بـ 1.7 مليون طن في شهر سبتمبر لعام 2021م، وسجلت الماشية تفريغ 63,241 رأس ماشية، كما استقبلت الموانئ السعودية خلال شهر سبتمبر 2022م نحو 53,977 راكبا.





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Source akhbaar24

