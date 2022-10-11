بنسبة غير مسبوقة.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن قبول 40% من الطالبات لدراسة البكالوريوس

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران إتمام إجراءات قبول المتقدمين والمتقدمات للالتحاق بها في درجة البكالوريوس للعام الدراسي 2022 / 2023 بنجاح.

ولفتت إلى أن نسبة القبول لهذا العام الدراسي كانت غير مسبوقة، ووصلت نسبة المقبولات من الطالبات 40%، وتضاعفت أعدادهن عن العام الماضي.

وأكدت أن التحاق الطالبات بالدراسة في الجامعة يُتيح لهن فرصة مميزة للاستفادة مما توفره الجامعة كمؤسسة أكاديمية عريقة من تخصصات حيوية ومهمة لمستقبل المملكة.

ونوهت بأن المقبولين بمسار القبول المبكر للحاصلين على 99 نقطةً فأكثر في اختبار القدرات يشكلون حالياً 25% من المقبولين، مؤكدة اهتمامها بالمتميزين والمتفوقين من خلال المسارات الأخرى، ومنها مسار القبول المباشر للفائزين في مسابقات الأولمبياد الدولية، ومسار القبول عبر اختبار إس إيه تي (SAT) ومسار القبول الاعتيادي.



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Source akhbaar24

