وزير الحج والعمرة يلتقي بوزير السياحة المصري ويختتم زيارته إلى مصر

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التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في القاهرة بمعالي وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وحضر اللقاء معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي السفارة بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين وما تقدمه المملكة من خدمات للمعتمرين؛ لتسهيل تأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي اللقاء ضمن الزيارة الرسمية لمعاليه التي استمرت يومين، وذلك امتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع أنحاء العالم، من خلال الخيارات المتنوعة للخدمات، والحلول المتعددة من التأشيرات بالتعاون والشراكة مع الوزارات المعنية في البلدين.

وشهدت الزيارة التي قام بها معالي وزير الحج والعمرة إلى جمهورية مصر العربية استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي الإستراتيجي بين الجانبين؛ لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، كما بحثت زيادة فعالية اللجان المشتركة في جوانب عدة بما فيها المتعلقة بالعمرة والزيارة.

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Source almnatiq

