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بث مباشر مباراة التعاون وأبها في دوري روشن السعودي، مشاهدة مباراة التعاون وأبها في دوري روشن السعودي، يترقب متابعي ومحبي كرة القدم البث المباشر المرتقب لباقي مباريات الجولة السابعة، ومن ضمنها مباراة التعاون وأبها، بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة.

بث مباشر مباراة التعاون وأبها في دوري روشن

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة التعاون وأبها في دوري روشن السعودي للمحترفين بالتزامن مع صافرة البداية حيث سيتم إضافة بث مباشر للمباراة قبل موعدها المحدد بدقائق.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبهاضيفًا ثقيلًا على نادي التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

ترتيب التعاون بجدول دوري روشن

التعاون، صاحب الأرض والجمهور، يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي، حيث لعب الفريق 6 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل مرتين، وحصد 14 نقطة، وفي حالة تحقيق الفوز يقترب من متصدر الترتيب الشباب الذي يحتل الصدارة برصيد 19 نقطة.

ترتيب أبها في دوري روشن

أبها، يدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط بعد السقوط في الجدولة السابقة أمام النصر بثلاثية نظيفة، ويحتل الفريق المركز الـ14 برصيد اربع نقاط فقط.

موعد مباراة التعاون وأبها

وموعد مباراة التعاون وأبها في الدوري الإسباني 2022-23 هو يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون وأبها

ومن المقرر أن تنقل جميع مباريات دوري روشن للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مجموعة قنوات “SSC”، وتنقل بث مباشر مباراة التعاون وأبها عبر شاشتها.

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Source almnatiq

