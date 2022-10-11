تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة السابعة بدوري روشن

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.

وتبدأ مباريات اليوم بمواجهة الاتحاد وضمك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في تمام الساعة 6:15 مساءً.

ويستضيف التعاون منافسه أبها على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة) في تمام الساعة 6:15 مساءً.

ويلعب النصر ضد العدالة على ملعب مرسول بارك في تمام الساعة 8:30 مساءً، فيما يستقبل الخليج نظيره الفتح على استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) في تمام الساعة 8:30 مساءً.

ويستضيف الفيحاء نظيره الاتفاق على ملعب المجمعة الرياضية في تمام الساعة 8:30 مساءً.

وجاءت أسماء حكام مباراتي اليوم كالتالي:





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Source akhbaar24

