شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي جديد لرامون دياز بعد تعادل الهلال أمام الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فشل رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، في قيادة فريقه لتحقيق الفوز أمس على حساب الشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال يتعادل أمام الشباب بهدف لكل فريق في دوري روشن السعودي

وتعادل أمس الهلال السعودي مع فريق الشاب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ليفشل الهلال رفقة دياز في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وكان قد تعثر الهلال أمام التعاون بالهزيمة بنتيجة 2-1 قبل أن يتعادل سلبيا مع الاتفاق ثم إيجابيا بهدف لكل فريق أمام الشباب أمس.

وبذلك يتراجع الهلال للمركز الرابع بشكل مؤقت بعد أن كان يصارع في البداية على صدارة الترتيب مع الشباب السعودي إلا أن تراجع النتائج ادى إلى هبوط الفريق في جدول الترتيب.

رقم سلبي لرامون دياز

وبعد تعادل الأمس، أصبحت تلك هي المرة الأولى التي يتعثر خلالها دياز ب 3 مباريات متتالية في الدوري في كل تجاربه السابقة مع الفرق السعودية علما بأنه تعرض للتعثر بنفس عدد المباريات (3 مباريات) من قبل في بطولات مختلفة.

ولم يسبق لفريق الهلال التعثر ل4 مباريات متتالية ليتبقى مباراة الفريق القادمة أمام الطائي بدوري روشن السعودي المقرر لها يوم السبت المقبل، حاسمة بالنسبة للمدير الفني رامون دياز وللزعين.

