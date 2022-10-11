شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يواصل فشله أمام الهلال ويخفق في فك عقدة الثماني سنوات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة الإسباني فنسينتي مورينو المدير الفني، بنتيجة التعادل الإيجابي ضد الهلال، بهدف لكل فريق بديربي الرياض.



الشباب يتعادل ضد الهلال في ديربي الرياض

وأقيمت المباراة بين الفريقين، مساء أمس الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأفادت تقارير صحفية اليوم، أن تعادل الليوث ضد الزعيم، جعله يواصل فشله في تحقيق أي انتصار ضد حامل اللقب، خلال 8 سنوات متتالية.

وتابعت: "الشباب واجه الهلال في آخر 8 سنوات، 16 مرة حيث حقق التعادل في 5 مرات وتلقى هزيمة في 11 مرة، منذ آخر فوز بهدف نظيف عام 2014".



الهلال يمنع الشباب من مواصلة انتصاراته المتتالية

وأضافت: "الهلال رغم أنه كان في حاجة للفوز للاقتراب من الصدارة، إلا أنه منع منافسه من الحفاظ على رقمه القياسي، في سلسلة الانتصارات المتتالية، منذ بداية الدوري، مكتفيا بـ6 انتصارات".

ويمتلك الهلال السلسلة الأطول في عهد دوري المحترفين بواقع 9 انتصارات متتالية، فيما حل الاتحاد ثانيا 7، ليأتي الشباب برفقة النصر ثالثا 6 انتصارات متتالية.