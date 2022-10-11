لم ترحم الرضع.. ممرضة قتلت 7 أطفال بدم بارد

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قدم الادعاء البريطاني أدلة أمام محكمة تقاضي ممرضة متهمة بقتل 7 أطفال رضع ومحاولة قتل 10 آخرين، بينما كانت تعمل في مستشفى.

وذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية أن الادعاء قال أثناء المحاكمة التي انعقدت في مدينة مانشستر إن الممرضة لوسي ليتبي (32 عاما) حقنت الأطفال بـ”الهواء والأنسولين“، بعدما فشلت محاولات سابقة لقتل الأطفال.

وتواجه لوسي اتهامات بقتل 7 أطفال ومحاولة قتل 10 آخرين.



وتقول السلطات البريطانية إن الممرضة ارتكبت الجرائم خلال الفترة الواقعة بين يونيو 2015 ويونيو 2016، عندما كانت تعمل في مستشفى حديثي الولادة بمقاطعة تشستر غرب إنجلترا.

وأمام الاتهامات الموجهة ضدها، ذكرت لوسي التي كانت ترتدي سترة زرقاء أثناء المحاكمة، أنها ليست مذنبة ولم تعترف بارتكاب الجرائم.

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Source almnatiq

