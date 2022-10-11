وظائف شاغرة بالشركة الدولية لتوزيع المياه “توزيع” في عدة مدن بالمملكة

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تعلن الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وكشفت الشركة الدولية لتوزيع المياه “توزيع” عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم وتحديد الشروط والمدن المتوفر بها فرص العمل.

المسمى الوظيفي:

مدير العقود:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو الميكانيكية أمر لا بد منه. إتقان اللغتين العربية والإنجليزية أمر لا بد منه. خبرة 8 سنوات كحد أدنى من الخبرة في صناعة البناء بما في ذلك 3 سنوات في المملكة العربية السعودية في نفس الدور. خبرة ما بعد العقد. القدرة على العمل بشكل مستقل وتحديد أولويات أعباء العمل والمواعيد النهائية. خبرة قوية في Microsoft Office. يفضل خبرة العمل في مشروع دولي مع ثقافات مختلفة. دورات وشهادات في المسح الكمي وإدارة العقود والمطالبات وإدارة التكاليف. يفضل (IACCM – CCP – CCCM). يفضل خبرة مشاريع EPC. يفضل خبرة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يفضل تجربة مشاريع STP.

مشغل SCADA:

المؤهلات والخبرات:

الخبرة المطلوبة 3-5 سنوات في نظام التشغيل SCADA. الوعي العام بمبادئ نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة معرفة تحديد وتصنيف والتخلص من النفايات معرفة مراقبة الانبعاثات معرفة التأثير البيئي والصحي للمواد الكيميائية المستخدمة في المصنع معرفة معدات مكافحة الحرائق معرفة معدات الحماية الشخصية ومعدات السلامة معرفة تدابير الإسعافات الأولية يجب التحدث بشكل جيد مع عمليات SCADA للأنشطة التشغيلية لمحطة الطاقة / المياه ، ويفضل في محطة مياه الصرف الصحي. مهارات التواصل مع الآخرين. مهارات تحليلية. القدرة على تقييم مخاطر المخاطر معرفة تقييم تأثير الجانب المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

