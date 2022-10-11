جامعة نجران تنظم فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية 2022

︎ . المناطق_واس نظمت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية أمس، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية‬ 2022م، تحت شعار “الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية”. وشملت الفعاليات تنظيم ركن توعوي للتعريف بالصحة النفسية، وإقامة لقاء بعنوان “سيكولوجية الشخصية الإيجابية”؛ لتعزيز المهارات الذاتية لمواجهة الضغوط والمشكلة النفسية، كما أطلقت مبادرة لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية لزيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية والعقلية، وتعزيز الصحة النفسية الوقائية. وتهدف الفعاليات إلى التعريف بتعزيز الصحة النفسية، وعوامل الخطورة في الصحة النفسية، ورفع الوعي النفسي والمشاركة الإيجابية والاستقرار النفسي لدى الفرد والمجتمع. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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