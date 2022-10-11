︎
.
المناطق_متابعات
كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن أفضل مشروب للقولون، وطريقة تحضيره.
وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”:”من أفضل المشروبات للقولون، وكبديل للمشروب الغازي: ماء عادي ومعه مطحون قشور الليمون أو قشور البرتقال أو الأترنج الكاملة تجرشها جرش: اللب مع مادتها الشحمية البيضاء وبقشرها الأصفر”.
وتابع:”تُجرَش أو تطحن كاملة، وممكن تحليتها بقليل من العسل، وممكن تضيف لها ماء غازي sparkling وتستمتع به كمشروب مجروش”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الخضيري يكشف عن أفضل مشروب للقولون.. وطريقة سهلة لتحضيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.