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الخضيري يكشف عن أفضل مشروب للقولون.. وطريقة سهلة لتحضيره

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كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن أفضل مشروب للقولون، وطريقة تحضيره.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”:”من أفضل المشروبات للقولون، وكبديل للمشروب الغازي: ماء عادي ومعه مطحون قشور الليمون أو قشور البرتقال أو الأترنج الكاملة تجرشها جرش: اللب مع مادتها الشحمية البيضاء وبقشرها الأصفر”.

وتابع:”تُجرَش أو تطحن كاملة، وممكن تحليتها بقليل من العسل، وممكن تضيف لها ماء غازي sparkling وتستمتع به كمشروب مجروش”.

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Source almnatiq


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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