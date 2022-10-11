وزارة النقل تستعرض التقنيات المستخدمة للارتقاء بجودة وسلامة الطرق خلال فعاليات معرض جايتكس 2022

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تشارك وزارة النقل والخدمات اللوجستية في معرض جايتكس 2022 لتكنولوجيا المعلومات، الذي تقام فعالياته حالياً في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها في المعرض مشاريعها ومبادراتها المتعلقة بجودة الطرق والسلامة المرورية، ومشروع المراقبة الآلية للجسور، الذي يُعد من أحدث التقنيات العالمية في مجال الفحص الآلي ومراقبة سلوك الجسر، بحيث يتم رصد الانفعالات المتولدة بالجسر والناتجة عن الإجهادات التي يتعرض لها من أحمال مختلفة، من خلال تركيب مجموعة من الأجهزة والحساسات وكاميرات رقمية متقدمة ووحدات للتحكم، بالإضافة إلى الألياف البصرية.

وتقدم الوزارة عرضاً عن نظام الرصد المباشر والذي بدأت تجربته بالتعاون مع وزاره الداخلية، وهو نظام رصد آلي متطور يعمل بشكل كامل لقياس أوزان وأبعاد الشاحنات على الطرق، بدون عوائق مرورية أو تدخّل بشري لتعزيز كفاءة الرصد والحد من هروب الشاحنات وإنفاذ لوائح وأنظمة أوزان وأبعاد الشاحنات على الطرق.

وتأتي مشاركة وزارة النقل والخدمات اللوجستية في معرض جايتكس 2022 بهدف إبراز جهودها واستعراض أحدث التقنيات التي تستخدمها للارتقاء بجودة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية وتعزيز الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق في المملكة، وذلك في سبيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة للصعود بالمملكة في مؤشر جودة الطرق.

يذكر أن معرض جايتكس هو أحد أهم المعارض المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، حيث يتم في المعرض تسليط الضوء على أحدث الابتكارات فائقة التطور في عالم تكنولوجيا المعلومات من مختلف أنحاء العالم.

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Source almnatiq

