” التدريب التقني” بالمدينة المنورة يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثاني

︎ . المناطق_واس أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة مواعيد القبول للالتحاق ببرامج التدريب التقني في كليات التقنية والمعاهد للبنين والبنات لمراحل البكالوريوس والدبلوم للفصل التدريبي الثاني. وأوضحت الإدارة بدء استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس “بنين وبنات” اعتباراً من الأحد المقبل الـ 20 من شهر ربيع الأول الجاري ويستمر لمدة خمسة أيام, فيما يبدأ قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية صباحي ومسائي “بنين وبنات” وبرنامج الدبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية يوم الـ 27 من شهر ربيع الأول الجاري ولمدة خمسة أيام, وذلك عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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