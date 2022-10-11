︎ . المناطق_متابعات شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في المملكة انخفاضًا جديدًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية. وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 175.75 ريال، 46.87 دولار. ووصل عيار 18 إلى 150.65ريال، 40.17 دولار. عيار 24 يسجل 200.86 ريال كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 200.86 ريال، 53.56 دولار. فيما سجل عيار 22 سعر 184.12 ريال، 49.10 دولار. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب في المملكة اليوم.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 176 ريالاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.