“الغذاء والدواء” توجه نصيحة للنساء خلال فترة الرضاعة لتجنب التشخيص الخاطئ

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، النساء خلال فترة الرضاعة بإبلاغ فني التصوير الطبي لتجنب التشخيص الخاطئ في حال الحاجة لذلك.

وأوضحت الهيئة، أن وجود الحليب في غدد الثدي يتسبب بصعوبة في التقييم مما قد يؤدي إلى التشخيص الخاطئ.

ولفتت إلى أنه يجب إبلاغ فني التصوير الطبي من قبل السيدة إذا كانت مرضعة، تجنباً لحدوث أية أضرار قد تنتج عن التشخيص الخاطئ.





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Source akhbaar24

