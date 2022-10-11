وكالة: رئيس كوريا الجنوبية يقول كوريا الشمالية لن تجني شيئا من الأسلحة النووية

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نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قوله اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية لن تجني شيئا من الأسلحة النووية، وذلك مع سعي الدولة المعزولة لتعزيز قدراتها على مهاجمة جارتها الجنوبية.

وبحسب الوكالة، قال يون للصحفيين “كوريا الشمالية تتقدم في تطويرها السلاح النووي، ولا تهدد جمهورية كوريا فحسب بل والعالم كذلك”، في إشارة إلى كوريا الجنوبية باسمها الرسمي.

وأضاف “أعتقد أنها لن تجني شيئا من الأسلحة النووية”.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الاثنين إن الزعيم كيم جونج أون قاد تدريبات تكتيكية نووية تستهدف كوريا الجنوبية على مدار الأسبوعين الماضيين، احتجاجا على التدريبات البحرية الأخيرة التي اشتركت فيها قوات كوريا الجنوبية مع نظيرتها الأمريكية وشاركت فيها حاملة طائرات.



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Source akhbaar24

