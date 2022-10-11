تعود للقرن الثامن الهجري.. أبرز المعلومات عن خريطة اتجاه القبلة لابن الوردي

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أبرزت دارة الملك عبدالعزيز، أهم المعلومات حول خريطة اتجاه القبلة لابن الوردي التي أعدها المؤرخ سراج الدين عمر بن الوردي في القرن الثامن الهجري (العاشر الميلادي).

وبيّنت الدارة، أن الهدف من الخريطة كان مساعدة قارئها في التعرف على اتجاه القبلة في أهم المدن والبلدان بالعالم، كما تعبر عن الكعبة المشرفة ومحيطها المباشر حينها وتلقي الضوء على أهم مدن العالم الإسلامي وبلدانه في ذلك الوقت.

ولفتت إلى أن تلك الخريطة تعد عملاً متميزاً قام به المؤرخ “بن الوردي” من أجل المساهمة في تحديد اتجاه القبلة في عدد من مدن وبلدان العالم الإسلامي في ذلك الوقت.





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Source akhbaar24

