اليابان ترفع القيود المفروضة على دخول البلاد بسبب فيروس كورونا

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رفعت الحكومة اليابانية اعتبارا من اليوم الثلاثاء القيود على دخول السياح الأجانب إلى البلاد، والتي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا
وتم رفع القيود على العدد اليومي من السياح الذين يسمح لهم بالدخول، وكذلك الحظر على إصدار تأشيرات الدخول للمدة القصيرة
وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد أعلن في 22 سبتمبر عن رفع القويد اعتبارا من 11 أكتوبر، وإطلاق حملات لتحفيز السياحة داخل اليابان
ويشار إلى أن عدد السياح الذين زاروا اليابان كان مرتفعا حتى عام 2019، حيث وصل إلى مستواه القياسي، 31.88 مليون سائح
وفي عام 2020 كانت السلطات تسعى لرفع هذا العدد إلى 40 مليونا، حيث كان من المتوقع أن يحضر عدد كبير من السياح الألعاب الأولمبية في طوكيو، لكن تلك الأهداف لم تتحقق بسبب وباء فيروس كورونا وتأجيل الأولمبياد إلى 2021
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Source almnatiq
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