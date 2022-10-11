طقس اليوم.. سحب رعدية بمرتفعات مكة وضباب بالشرقية وسواحل البحر الأحمر

︎

.



أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كذلك على الجزأين الأوسط والجنوبي من ساحل البحر الأحمر.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (39 درجة بمكة المكرمة، و38 درجة بالمدينة المنورة، و37 درجة بالرياض، و40 درجة بالدمام، و36 درجة بجدة، و26 درجة في أبها).



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

