شكرا لقرائتكم خبر عن لن تُصدق.. آل معمر يصدم جارسيا بهذا الشكل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رفض طلب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من قبل نادي مسلي آل معمر رئيس الفريق.

آل معمر يرفض طلب جارسيا لهذا السبب



وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية أن إدارة النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر رفضت طلب رودي جارسيا بأن يقيم معسكر إعدادي في فرنسا من أجل تأهيل الفريق قبل فترة توقف كأس العالم 2022.

في الوقت نفسه شددت إدارة النصر على موافقتها بأن يقيم جارسيا معسكر إعدادي في الإمارات لمدة ثلاث أسابيع.

موعد مباراة النصرة المقبلة في دوري روشن للمحترفين

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر نظيره نادي العدالة مساء اليوم والموافق 11 أكتوبر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة برصيد 13 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي الشباب صاحب الصدارة.