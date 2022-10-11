شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق المعيوف على التعادل أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال على التعامل الإيجابي أمام نظيره نادي الشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

الهلال يعاني أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين

ويعاني الهلال من خيبات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين حيث سقط في مصيدة التعادل الإيجابي أمام الشباب وفقدان النقطة السابعة على التوالي بعد التعادل بهدف لمثله.

تعليق المعيوف على تعادل الهلال أمام الشباب

ووفقًا لما قاله المعيوف خلال تصريحات أدلى بها إلى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة لقد قدم الهلال أداءًا قويًا في الشوط الأول وحسمه لصالحه، وفي الشوط الثاني كانت الفرصة متاحة لتعزيز التقديم لكن ركلة الجزاء المهدرة منعت ذلك، بل ارتدت بهدف ما زاد من صعوبة الأمور.

وواصل المعيوف حديثه: "يعاني الهلال من نقص في مستوى الخط الهجومي بسبب الغيابات، مشيدًا بما قدمه اللاعبون من جهد وما يقدمه الجهاز الفني من محاولات لتعويض هذه الغيابات".

وأضاف حارس مرمى الهلال: "لدي ثقة كبيرة في عودة الفريق قريبًا مع استعادة خدمات الغائبين، مازال هناك أمل والموسم طويل أمامنا".

نتيجة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 19 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023، بينما توقف رصيد الهلال عند النقطة 14 في المركز الرابع بالدوري.