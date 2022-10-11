تحت رعاية الأمير خالد الفيصل.. وكيل إمارة مكة يفتتح مستشفى الدكتور عواض البشري

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افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور مشبب القحطاني، مساء أمس مستشفى الدكتور عواض البشري بمكة المكرمة، بحضور عدد من المسؤولين، ولفيف من رجال الأعمال ووجهاء وأعيان المنطقة.

تفصيلاً بدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم، ثم السلام الملكي، أعقبه كلمة ترحيبية من مدير المستشفى الدكتور عواض البشري، ثمَّن فيها رعاية إمارة منطقة مكة المكرمة حفل افتتاح المستشفى، ودعمها المتواصل واللامحدود.

وقال مدير مستشفى الدكتور عواض البشري: تشرفنا هذا المساء بحضور صاحب المعالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور مشبب القحطاني، وأصحاب المعالي والسعادة، وضيوفنا الكرام. وإن من نِعم المولى سبحانه وتعالى على هذه البلاد أن جعل فيها أحب البقاع إليه، وأحبها إلى رسوله الكريم، وحببها لعباده، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليها استجابة لدعوة نبيه إبراهيم عليه السلام، وضاعف فيها الأجر لتكون الحسنة بمئة ألف فيما سواها. ولقد استشعر ذلك ولاة أمر هذه البلاد -حفظهم الله-؛ فاستبدلوا كلمة صاحب الجلالة بخادم الحرمين الشريفين، وهي رسالة إلى سكان هذه البلاد عامة، وسكان هذه البقاع خاصة.

وسلط الضوء على أهمية العمل من أجل أن تكون هذه البقاع منارة في جميع المجالات.. وتأتي بعد ذلك رؤية السعودية المباركة من عرابها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ لترسم لنا جميعًا الطريق لخدمة هذه البلاد، والرقي بها إلى مصاف القيادة في العالم.

وأضاف “البشري”: إن الذي نراه اليوم من رعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، لافتتاح هذا الصرح ما هو إلا دلالة كبيرة على توجُّه القيادة الكريمة نحو تقديم أفضل الخدمات لسكان مكة المكرمة وزوارها وضيوف الرحمن.

وانطلاقًا من هذه الرؤية المباركة التي تحتم علينا أن يسعى كل في مجاله؛ لتكون هذه البقعة المباركة منارة للعالم في جميع المجالات، كان الحلم، وكانت فكرة إنشاء صرح طبي متميز من جميع النواحي.. فحرصنا على التميز في التصميم والفخامة؛ ليشعر الداخل بالراحة ورقي المكان وفخامته.. وحرصنا على التجهيز بأحدث وأفضل الأجهزة الطبية؛ ليحصل المريض على أدق التشخيصات الطبية وأفضل العلاجات، وتوجنا ذلك بكادر طبي متميز بقيادة عدد كبير من الاستشاريين السعوديين المتميزين والحريصين على خدمة مكة المكرمة وأهلها وضيوف الرحمن، مستشعرين قداسة المكان وشرف العمل.

تلا ذلك عرض مرئي، تحدَّث عن مراحل تجهيز مستشفى الدكتور عواض البشري بأحدث الأجهزة الطبية وأفضلها على مستوى منطقة مكة، واستقطاب أمهر الأطباء السعوديين والمقيمين في عدد من التخصصات الدقيقة.

ويضم مستشفى الدكتور عواض البشري جميع الأقسام التخصصية الدقيقة، ويعتبر نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في منطقة مكة المكرمة؛ إذ يتبنى نموذجًا طبيًّا يرتكز على محورية المريض لتوفير رعاية صحية متقدمة وعالية الجودة، مع ضمان التميز الدائم في الخدمة، وذلك بتوفير تخصصات نادرة وأقسام طبية لأول مرة بالمنطقة، إضافة إلى وجود أكبر عدد من الاستشاريين السعوديين فيه.

ويتميز مستشفى الدكتور عواض البشري عن غيره باحتوائه على أحدث وأفضل الأجهزة الطبية.. وحرصت إدارة المستشفى على توفير أول مركز لقسطرة القلب والشرايين بالتعاون مع شركة “ge” العالمية. ويضم أيضًا قسم العناية المركزة، وقسم حديثي الولادة والحضانة، وهو متكامل للعناية بالمرأة الحامل والجنين على مدار 24 ساعة. كما يوفر المستشفى عددًا كبيرًا من وسائل الراحة الفخمة للأم والطفل في غرف فندقية، تُعد مكانًا مثاليًّا للنساء للاسترخاء بعد الولادة.

ووفَّر المستشفى مركزًا متكاملاً للأشعة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية ومجموعة البشري الطبية لتشكيل مستقبل الرعاية الصحية في مكة المكرمة؛ إذ أكملت الشركة تصميم قسم أشعة من الدرجة الأولى، وتجهيزه بأحدث الأجهزة.

ثم ألقى الأستاذ رداد الثمالي قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم تم توقيع اتفاقية بين مدير مستشفى الدكتور عواض البشري والكليات الصحية في جامعة أم القرى.

وفي ختام افتتاح مستشفى الدكتور عواض البشري بمكة المكرمة تم تكريم شركاء النجاح الذين كان لهم الدور البارز في إنجاح الصرح الطبي المتكامل والأضخم من نوعه في منطقة مكة المكرمة.

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Source almnatiq

