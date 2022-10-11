“المياه الوطنية”: نقل ملكية العداد لعقار مرهون للبنك يتطلب هذا المستند

︎

.



أكدت شركة المياه الوطنية، أن نقل ملكية عداد مياه العقار المرهون لدى البنك يحتاج إلى إضافة مستند “تفويض البنك”.

وأوضحت الشركة، أن تنفيذ طلب نقل ملكية عداد مياه العقار المرهون لدى البنك يتطلب إرفاق مجموعة من المستندات المطلوبة وفي مقدمتها التفويض الخاص بالبنك.

وجاء تأكيد الشركة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه لعقار مرهون لدى البنك.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

