︎
.
أكدت شركة المياه الوطنية، أن نقل ملكية عداد مياه العقار المرهون لدى البنك يحتاج إلى إضافة مستند “تفويض البنك”.
وأوضحت الشركة، أن تنفيذ طلب نقل ملكية عداد مياه العقار المرهون لدى البنك يتطلب إرفاق مجموعة من المستندات المطلوبة وفي مقدمتها التفويض الخاص بالبنك.
وجاء تأكيد الشركة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه لعقار مرهون لدى البنك.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “المياه الوطنية”: نقل ملكية العداد لعقار مرهون للبنك يتطلب هذا المستند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.