كيف تُحْرِم لو منزلك خارج منطقة المواقيت؟ “الحرمين” توضح بـ4 ضوابط

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أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للاتصال والتوعية، أن من أراد أداء العمرة أو الحج، فيجب عليك أن يُحْرِم من الميقات، إن كان منزله خارج منطقة المواقيت، مبينة 4 ضوابط.
وتفصيلاً، قالت “شؤون الحرمين”، عبر إنفوجراف على موقعها الرسمي بـ”تويتر”: “أخـي المسلم، إن أردت أداء العمرة أو الحج، فيجب عليك أن تُحْرِم من الميقات إن كان منزلك خارج منطقة المواقيت، موضحةً أن المواقيت هي: “ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، وذات عرق”.
وبينت أن هناك 4 ضوابط لتحقيق ذلك؛ حيث قالت: “تُحْرِم من محلك الذي أنت فيه إن كان منزلك خارج مكة ودون الميقات، كجدة ونحوها، وإن كنت من ساكني مكة تحرم من أدنى الحل للعمرة”.
وأضافت: “من تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد العمرة أو الحج لزمه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، ومن أحرم بعد تجاوز الميقات فعليه ذبح شاة في مكة وتوزيعها بين الفقراء”.
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Source almnatiq
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