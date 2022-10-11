تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية يكشف توسع إيران في تخصيب اليورانيوم

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كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن مواصلة إيران التوسع في تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة تحت الأرض في مدينة نطنز.

وأوضح تقرير وكالة الطاقة الذرية، أن ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز بدأت العمل حالياً.

ولفت إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2إم) لتنضم إلى 12 موجودة بالفعل هناك، مشيراً إلى أن مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-4) وست مجموعات من أجهزة (آي.آر-2إم) التي لم يكتمل تركيبها في 31 أغسطس الماضي تم تركيبها بالكامل الآن.



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Source akhbaar24

