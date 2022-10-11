مستجدات غزو أوكرانيا.. ارتفاع ضحـايا القصـف الروسي وواشنطن تتعهد بتحصين كييف

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ارتفعت حصيلة القتـلى والمصـابين الأوكرانيين جراء القصـف الروسي الذي شنته موسكو على العاصمة كييف وعدة مدن أخرى أمس (الإثنين)، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفـاع جوي متطورة.

ضـربات مفاجئة من روسيا لكييف

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن الجيش الروسي أطلق 83 صاروخاً اعترض الدفاع الجوي 52 منها، كما تم استخدام مسيرات إيرانية الصنع في أوكرانيا، حيث تزامن ذلك مع سماع دوي 6 انفجـارات في كييف.

وتحدثت الشرطة الأوكرانية عن مقتـل 11 شخصاً وإصـابة 89 بجروح في أنحاء مختلفة من أوكرانيا، إلى جانب تضرر 11 منشأة مهمة في 8 مناطق بينها العاصمة كييف.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن الرئيس الروسي يشن ضربـات كثيفة على أوكرانيا؛ لأنه يائس بسبب الهزائم في ساحة المعـركة.

تنديد كبير بهجـمات روسيا

نددت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من بلدان أوروبا، بالهجمات التي قامت بها روسيا تجاه أوكرانيا، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الضـربات الصاروخية الروسية على المدنيين في أوكرانيا ترقى إلى جريمة حـرب ويجب على المسؤولين عنها أن يدفعوا الثمن.

ودعا الاتحاد الأوروبي، بيلاروسيا إلى عدم المشاركة في الهجـوم الوحشـي الذي تمارسه روسيا على أوكرانيا.

ولفت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى أن الحلف يدين الهجمـات المروعة والعشوائية التي تشنها روسيا على منشآت مدنية في أوكرانيا، مشدداً على أنه سيواصل دعمه للشعب الأوكراني.

تعهد أمريكي بزيادة مساعدات أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عزمه تزويد أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متطورة بعد الهجمـات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف والعديد من المدن الأخرى.

وتعهد بايدن، بمواصلة تزويد أوكرانيا الدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطورة، مشدداً على التزامه المستمر مع الحلفاء والشركاء مواصلة فرض تكاليف على روسيا ومحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم حـرب وفظائع.



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Source akhbaar24

